160円以上の米ドル高・円安容認せず＝日米で利害一致 日本の通貨当局は、2026年に入って最初に米ドル／円が160円に迫った局面で、1月23日に円安けん制の「レートチェック」を実施し、米通貨当局もこれに追随した。その上で、この「レートチェック」に出動した水準を超えて米ドル高・円安が進み160円を超えると、4月30日、日本の当局は米ドル売り・円買いの為替市場介入に動いた（図表1参照）。以上が示すのは、日本の