STU48石田千穂が5月31日、東京・Kanadevia Hallで卒業コンサートを行った。6年前に初めてソロコンサートを行った思い出のホールで、全36曲を披露。9年間の集大成を全て出し切った。懐かしい仲間も集まった。初代キャプテン岡田奈々がサプライズゲストで出演。石田や現役メンバーたちと「出航」を歌った。「ちほに頼まれたら出るよ！」と、石田の依頼に、1分もしない即レスの返信で快諾したという。ほかにも石田と同じ1期生の