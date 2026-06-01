女優の佐田真由美（48）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ヘアピンをつけた黒キャミソール自撮りショットなどを投稿した。自身のインスタグラムで「主にキッチンが私の居場所ですが笑」とキッチンでのヘアピンをつけた黒キャミソール自撮りショットを投稿した。「お出かけもたまにはしないと苦しくなるよね〜陽が沈む前の公園でチルッて、歩きやすいスニーカーもだけど歩きやすい靴下も重要だと思った！美しい夕日と