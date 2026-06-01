気象庁は1日未明に宮古島市に、早朝には沖縄本島地方に暴風警報を出しました。本島南部の南城市では、午前7時26分に31.8メートルの最大瞬間風速を観測しています。県内の宮古空港、石垣空港、那覇空港を発着する航空便は1日、全便の欠航が決まっていて、空港のターミナルビルは閉鎖されています。また、沖縄本島と周辺離島を結ぶフェリーは軒並み欠航し、沖縄本島内の路線バスとモノレールも始発から運休するなど、公共交通がほぼ