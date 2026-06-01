歌手の華原朋美(51)が1日までに自身のインスタグラムを更新。愛息と「レゴランドジャパン」を満喫するショットを披露した。「LEGOランド名古屋に3日間お泊まり&遊びまくりをしてきました」と書き出すと、園内ベンチに自身と6歳愛息が並んで腰かけるショットなどをアップ。「ずっとずっと約束してたのに連れて行けなかったからこの3日間は最高に楽しかったですまた来週もどこかに遊びに連れて行きたいなと思っちゃう