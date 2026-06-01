台風6号の影響で1日は、全日空と日本航空で沖縄を発着するすべての便が欠航になりました。2日も日本航空は124便の欠航を決めました。【映像】那覇空港の様子（6月1日午前9時〜）沖縄に接近している台風6号の影響で1日、全日空は那覇空港や石垣空港、宮古空港を発着する104便を欠航にしました。日本航空も那覇空港などを発着する71便が欠航になりました。あわせて2万人以上に影響が出る見込みです。2日は日本航空が午前8時