フリーアナウンサー有働由美子は5月31日、MCを務めるテレビ朝日系「有働Times」（日曜午後8時56分）に出演。この日、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し26年半にわたるグループ活動に区切りをつけた嵐の5人への感謝の思いを語った。番組のエンディングで、公演終了後の東京ドーム周辺をとらえたライブ映像を放送。有働は「こちらをご覧ください。つい45分前、ここで国民的グル