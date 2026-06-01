元ＮＨＫアナウンサーで、現在は米国を拠点に活躍するフリーの久保純子さん（５４）が近影を見せた。日本時間１日までに自身のインスタグラムを更新し、「時差投稿になってしまいましたが先週末の３連休はイベントに参加するためにロンドンへ」と報告。「なんと２２年ぶりに布袋寅泰さんにお目にかかることができましたゴールドディスク大賞以来！」と続け、ミュージシャン・布袋寅泰との２ショットを披露。「お花いっぱい