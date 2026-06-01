休日の昼ごはんに出番が多いメニューといえば、中華の定番「卵炒飯」です。具を切って、炒めてと作り方はシンプルですが、ご飯が焦げついたり、味が決まらなかったりと、おいしく仕上げるのはなかなか難しいもの。そんな卵炒飯を失敗なく作るコツはちょっとしたひと手間にあり。ぜひとも覚えておきましょう。【必ずおいしく！ のコツ】炒めている途中で酒を回し入れ、ご飯がパサつかないようにほどよく水分を補います。ご飯は炒め