プライベートでは「無駄な時間」こそが重要！ダラダラするだけで免疫力が上がる理由 体に休息を与えることで、健康にもプラス 仕事においてもプライベートにおいても、とにかく「スケジュールをぎっしり詰め込まないと不安」という人がいます。たしかに、何も予定がなく、どうしていいかわからずにいる時間は、無駄というように考えることもできるでしょう。 しかし、仕事はともかく、プライベート