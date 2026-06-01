草花の植生や動物・鳥類・昆虫、菌類まで一変！日本列島誕生の秘密とは 日本列島の誕生【日本史】 地理的、地政学的条件は、その国の歴史と文化を規定すると言われています。それは単に攻めたり、攻められたりする出来事だけでなく、その国の成り立ちや国民の本性、本質までも規定するということです。 たとえば、わが国の歴史と文化を語る時、無視できないのが日本列島の誕生ですが、意外にもあまり意識化されることなく、