ダイエットに効く！動物性たんぱく質の選び方 ロイシンを多めに脂肪は控えめに 良質なたんぱく質を含むとはいえ、脂質も多い動物性たんぱく質は、一見、ダイエットや美容に不向きな食材とみなされがちです。しかし、選び方にさえ気を付ければ、むしろ筋肉を効率的につくり出すたんぱく質は、ダイエットや美容の面でも強い味方になってくれるのです。 そのために意識したいことが必須アミノ酸のひとつである「ロイシン」を含