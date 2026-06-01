イラン大統領の辞任報道はデマ、以前から続くメディアの茶番 イランのペゼシュキアン大統領が辞任したと一部報道が出ているが大統領は否定した。 大統領府の広報情報担当副長官は、辞任報道はデマであり、以前から続くメディアの茶番に過ぎないと指摘。イラン国民の団結を崩そうとする企ては失敗に終わる。大統領の辞任説には事実の根拠がない。 ペゼシュキアン大統領は「命がある限り続ける」と表明。この場を統率するか