１日の東京株式市場は売り買い交錯もやや買い優勢、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３３円高の６万６３６３円と続伸。 足もと日経平均は目先スピード警戒感からの利益確定売り圧力は意識されるが、下値では押し目買いニーズが強い。前週末の米国株市場ではＮＹダウが３日続伸したほか、主要３指数いずれも堅調で最高値街道を併走している。ＷＴＩ原油先物価格の下落を背景に日米ともに長期金利の低下が続い