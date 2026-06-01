ダンスボーカルユニット「Lead」古屋敬多（37）が5月31日、所属事務所を退所し、Leadとしての活動を終了と発表した。この発表に伴い、w-inds.千葉涼平とのOPENREC.tv「ちばふるや」が新規コンテンツの更新を終了すると発表した。古屋は、心身の不調により精神的に不安定な状態が続いていたことから、昨年9月より活動を休止し、静養を続けてきた。だが31日、所属事務所が「活動再開を目標に、専門医療機関での診療を受けながら