サッカーのW杯北中米大会（6月11日開幕）で6大会ぶり6度目の優勝を狙うブラジル代表（FIFAランク6位）が5月31日（日本時間6月1日）、リオデジャネイロのマラカナン競技場で、W杯出場国のパナマ代表（同33位）と親善試合を行い、6―2で勝利した。W杯代表メンバー発表後、初の試合でブラジルはFWビニシウス（Rマドリード）、FWラフィーニャ（バルセロナ）、MFカゼミロ（マンチェスターU）らが先発。開始2分、ビニシウスがゴール