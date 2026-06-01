コロンビア北部バランキジャで投票を終えあいさつするアベラルド・デラエスプリエジャ氏＝5月31日（AP＝共同）【サンパウロ共同】コロンビアで5月31日、大統領選が実施された。地元メディアによると、トランプ米大統領を信奉する右派の弁護士アベラルド・デラエスプリエジャ氏（47）と、任期満了を迎えるペトロ大統領の後継、左派イバン・セペダ上院議員（63）が6月21日の決選投票に進む見通しとなった。コロンビアでは左翼ゲ