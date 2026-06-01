ヤクルトは鬼門の5月で貯金を5つ増やし、単独首位で6月を迎えることとなりました。5月最終日の31日は、楽天に2-1で勝利。前日プロ初の3安打猛打賞を記録したモンテル選手が5回に勝ち越しタイムリーを放ち、投げては奥川恭伸投手が7回1失点の力投。8回は星知弥投手、9回は清水昇投手のリレーで1点差勝負を制しました。昨季の5月は連勝が一度もなく5勝18敗1分と大苦戦。また2024年も7勝14敗3分、2023年も6勝17敗1分と3年連続大きく負