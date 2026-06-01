30日から31日にかけて、由利本荘市西目町海士剝地区で相次いでクマが目撃されています。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと30日午前11時10分ごろ由利本荘市西目町海士剝字海士剝下で、自宅の玄関前を国道7号方面に歩いているクマ1頭を、40代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは約30メートルで、西目川を挟んだ対岸300メート