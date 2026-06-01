シナネンホールディングスは小動き。前週末５月２９日取引終了後、Ｅスマートエナジー（東京都豊島区）を株式交換で完全子会社化すると発表した。実施予定日は６月３０日。子会社で営むエネルギー事業との連携を深め、販売力の強化を目指す。Ｅスマートエナジーは自身の親会社から６月２９日にＬＰガスの販売事業を承継し、事業を開始する予定という。 出所：MINKABU PRESS