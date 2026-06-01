ビーウィズが大幅安で３日続落している。東京証券取引所が５月２９日の取引終了後に、同社株を６月１日付で監理銘柄（確認中）に指定したことが嫌気されている。同社株はプライム市場における上場維持基準のうち「流通株式時価総額」基準について適合しない状態となり改善期間に入っていたが、改善期間の終了する５月２９日時点で基準への適合が確認できていないことが要因という。なお、会社側では５月３１日時点で上場維