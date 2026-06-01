キタックに投資資金が流入、７５日移動平均線を明確に上回ってきた。建設コンサルタントの中堅で新潟を地盤としている。政府の国土強靱化政策を追い風に商機獲得が進み、足もとの業績は好調な推移をみせている。前週末２９日取引終了後に開示した２６年１０月期上期（２５年１１月～２６年４月）決算は営業利益が前年同期比２０％増の２億３２００万円と大幅な伸びを達成した。特に第２四半期単独（２～４月期）では