ｃｏｌｙが急落している。５月２９日の取引終了後に、開発中の新規オンラインゲーム「ディズニースパークリンク・スターズ」のサービス開始予定時期を２７年１月期上半期から第３四半期に変更すると発表。同タイトルへの期待感から５月中旬以降、株価は急騰していただけに、期待感の剥落から売られているようだ。なお、同件による２７年１月期業績への影響は精査中としている。 出所：MINKAB