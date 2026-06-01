クラダシが６日続伸している。同社は前週末２９日の取引終了後、高圧・低圧の需要家に対し電力の小売供給を行う中京電力（名古屋市西区）の株式を取得し、子会社化すると発表。これを手掛かり視した買いが入ったようだ。クラダシは再生可能エネルギー事業の拡大を図る。 出所：MINKABU PRESS