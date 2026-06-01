Ａｉｍｉｎｇが３日続伸している。この日、レベルファイブ（福岡市中央区）と開発中の新作スマートフォン向けゲーム「イナズマイレブンクロス」の配信日が、６月９日に決定したと発表しており、好材料視されている。同タイトルは、「イナズマイレブン」シリーズの最新作で、スキマ時間でいつでも・どこでも遊べる育成シミュレーションゲーム。新たな主人公が繰り広げるオリジナルストーリ