ナトコが５連騰し年初来高値を更新している。５月２９日の取引終了後に発表した４月中間期連結決算が、売上高１１５億１４００万円（前年同期比４．５％増）、営業利益８億６４００万円（同３３．５％増）、純利益６億５９００万円（同８４．１％増）と大幅増益となり、従来予想の営業利益６億８０００万円を大きく上回って着地したことが好感されている。 ファインケミカル事業でパソコンやスマートフォンのアクセサ