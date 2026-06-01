【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが、甲本ヒロトとの新バージョン楽曲「パッパパラダイス feat.甲本ヒロト」をリリースすることが決定。6月24日リリースの、7インチアナログレコード盤に収録される。 ■宇多田ヒカルサイドからのオファーで実現 リリースから約1ヵ月が経ち、各配信チャートやラジオオンエアなどで上位にランクインしている宇多田ヒカルの新曲