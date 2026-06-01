◇ナ・リーグドジャース9−1フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手（25）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦に「8番・捕手」で先発出場。先発した山本由伸投手（27）を好投に導き、5勝目をアシストした。初回から確かな“目”で右腕を支えた。両リーグトップ22本塁打の1番・シュワバーに対し、山本が2ボール2ストライクからの5球目、内角低めにシンカーを投じた