沖縄に接近している台風6号。あすあさってにかけて九州～四国、近畿への接近が予想されていますが、関西エアポートは、大阪・伊丹空港と関西空港の影響便について発表しています。 ■伊丹空港における台風6号による影響便【6月1日08:00現在】 1日（月）の欠航便は12便(出発 6便/到着 6便)で、那覇と行き来する便で発生しています。 2日（火）の欠航便は20便(出発 10便/到着 10便)で、宮崎、鹿