漫画『はじめの一歩』で知られる漫画家・森川ジョージ氏が、自身のXを更新し、自作のガンプラコレクションを紹介した。【写真】塗装上手すぎ！森川ジョージ氏が制作した『ガンプラ』たち定期的にガンプラ写真を投稿しているが、今回は「【ララァスン専用モビルアーマー】色々いじってみたのだけどカウルをかぶせたら素組とほぼ同じ」と、さまざまな角度で撮影した写真を複数枚アップ。制作のこだわりも明かし、「センスのな