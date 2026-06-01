【スターバックス】にいちごのシーズンが到来！ ミルク系とフラペチーノ®の「新作ドリンク」が登場中です。華やかな見た目もポイント。眺めているだけで気分が上がり、思わず写真に収めたくなるかも。今回はそんな新作ドリンクをご紹介します。マニアのカスタムメニューもぜひ試してみて。 バイカラーが映える一杯 アイスで味わえる、暑い日にごくごくと飲めそうな「ごろっと イチゴ