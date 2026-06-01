韓国鉄鋼業界1位と2位のポスコと現代製鉄が、労組と賃金・団体協約を控えていたり交渉を始めている。業界筋によると、ポスコ労組は先月20日に基本給7．1％引き上げなどの内容を盛り込んだ交渉要求案を使用側に送った。双方は早ければ今月初めに本格的な協議に入る見通しだ。労組は最近半導体業界で広がっている「営業利益N％成果給」を要求することはなかったが、協力会社社員の直接雇用問題が対立の火種として残っている。労組は