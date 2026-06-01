イランのペゼシュキアン大統領が革命防衛隊に国政主導権を奪われたとして辞表を提出したという外信報道が出て波紋を呼んでいる。これに対しイラン政府はすぐに事実でないとして全面否定した。英ロンドンに拠点を置く反政府性向メディア「イランインターナショナル」は先月31日、匿名の消息筋の話としてペゼシュキアン大統領が最高指導者のモジタバ師に辞任書簡を送ったと報道した。米フォックスニュースなど主要外信もこの報道を引