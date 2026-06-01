売上高と経常利益、設備投資額の増減率財務省が1日発表した1〜3月期の法人企業統計は、金融・保険業を除く全産業の経常利益が前年同期比14.6％増の32兆6271億円となった。プラスは6四半期連続。情報通信機械や電気機械が好調だった。売上高は1.1％増の408兆6614億円、設備投資は18兆8064億円で微増だった。経常利益の内訳は製造業が42.9％増の12兆9231億円、非製造業が1.4％増の19兆7040億円だった。