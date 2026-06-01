１日午前０時１５分頃、名古屋市中川区尾頭橋、職業不詳山本孝さん（８２）方から火が出ていると、近隣住民が１１９番した。火は約６時間半後に消し止められたが、木造２階住宅が全焼した。焼け跡から性別不明の２人が心肺停止の状態で見つかり、病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。愛知県警中川署の発表によると、山本さんは妻（７９）と２人暮らし。２人とは連絡が取れておらず、同署で身元の確認を進めている。