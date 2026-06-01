「ドジャース９−１フィリーズ」（３１日、ロサンゼルス）ドジャースは投打がかみ合って快勝。先発・山本由伸投手は５回１／３を４安打無失点。メジャー自己最多タイの１０三振を奪って５勝目を挙げた。初回に捕手・ラッシングが２回連続でＡＢＳチャレンジを成功させ、２つの見逃し三振を奪う場面があった。１番・シュワバーに対しては、カウント２−２から内角低めの１５８キロがボール判定。しかし、ラッシングがＡＢＳチャ