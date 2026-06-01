今日の東京株式市場で日経平均株価は一時600円以上値上がりし先週金曜日につけた取引時間中としての最高値を更新しました。先週末のニューヨーク市場で、主要な株価指数がそろって上昇し、ハイテク株の多い指数も最高値を更新。これを受けて、東京市場でも主力の半導体関連株などが買われ、日経平均株価の上昇をけん引しています。