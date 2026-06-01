京都府福知山市の神社が、地域の活性化と五穀豊穣を願って「御田植祭」を行いました。 終戦直後まで出産前の妊婦が滞在していた「産屋（うぶや）」が残る福知山市の大原神社。その近くの田んぼでは30日、地域の活性化や五穀豊穣を願う「御田植祭（おたうえさい）」が行われました。 菅笠（すげがさ）に絣（かすり）のもんぺ姿の早乙女に扮した地元の女性や女子学生ら10人が、音頭に合わせてもち米の苗を丁寧に植えたあと、子ども