タレントのぺえ（34）が1日までに自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「世の中から人間味なんてものは消されて清廉潔白な素敵な人を演じられる人間が重宝される」とつづり始めた。「あたしの少し捻れた人間味も広い心で受け止めてくれる存在。それが飯島直子。たくさんの魅力と人間味で色んなドラマを見せてくれる人。そして包容力と愛に溢れた人。まさか飯島直子と向かい