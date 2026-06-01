■スーパーの「いつもの棚」が変わった5月下旬、近所のスーパーに買い物に行くと、あまり見慣れない光景を目にした。精肉や刺身のパックが、プラスチックの蓋からラップに変更されていた。写真＝iStock.com／Hakase_※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Hakase_塗装業を営む知人は、「シンナーが手に入らず注文を断った」という。彼は「売り上げは想定よりはるかに減る」とこぼしていた。中小の事業者にとって、プラスチック