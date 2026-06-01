映画「娘の中の娘」でタッグを組んだ美空ひばりと高倉健 昭和の歌姫・美空ひばりと、銀幕の伝説となった高倉健。昭和のエンターテインメント界を引っ張ったふたりは、数々の映画でタッグを組み、夢の共演を果たしてきた。そのなかで、働く人々の複雑な恋愛模様を描いた映画が「娘の中の娘」(1958年)である。「小説サロン」で連載されていた源氏鶏太の小説を映画化した本作は、「昭和残侠伝」シリーズの佐伯清が監督、「連合艦