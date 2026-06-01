オタク的趣味をもつ女性のなかには、恋愛経験が少なく、シャイな人も多いようです。しかし、そんなオタク女性と付き合っている男性のなかには、「この人と付き合って良かった」と感じているケースも多いよう。そこで今回は、スゴレン男性読者へのアンケート結果をもとに、「オタクな女の子と付き合って良かったこと９パターン」をご紹介します。【１】オタクへの偏見がなくなった。「オタクといっても趣味が変わってるだけ。一緒に