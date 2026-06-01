夏になると増える「熱帯夜（ねったいや）」。夜になっても気温が下がらず、寝苦しさや睡眠不足、夜間の熱中症のリスクが高まります。近年は都市部を中心に熱帯夜の日数も増加傾向です。今回は熱帯夜の意味や原因、快適に眠るためのポイントを解説します。熱帯夜とは？夜も気温が下がりにくくなる理由夏になると「真夏日」「猛暑日」といった言葉を耳にする機会が増えます。最高気温が３０℃以上の日を「真夏日」、３５℃以上の日