トヨタ不動産株式会社と富士モータースポーツフォレスト株式会社が推進する再開発計画「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」。その一環として静岡県駿東郡小山町に建設中の複合商業施設の「富士モータースポーツフォレストテラス」のうち5店舗が、6月5日（金）に先行開業する。【画像】「食」「癒」「泊」がコンセプトの新施設「富士モータースポーツフォレストテラス」の一部が先行開業！（写真9点）富士モータースポー