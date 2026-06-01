失われた身体の一部を、補うための「装飾義肢」。肌の色や質感まで丁寧に再現するのは、義肢装具士として活躍する平岡製作所の平岡敬悟さん（44歳）です。結婚式を控えた新婦からウエディングドレスを着るために「腕を作ってほしい」という相談を受けるなど、日々、お客さんの日常に寄り添っています。平岡さんに義肢装具士としての歩み、そして、ときに切実な思いを受け止める仕事の裏側を聞きました。◆人肌の再現は「立体的