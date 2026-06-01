火事の現場高松市勅使町6月1日午前6時ごろ 6月1日午前4時半ごろ、高松市勅使町の河川敷で「土手で車が燃えている」と近くに住む人から110番通報がありました。 消防が約30分後に火を消し止めましたが、軽自動車1台が全焼しました。消防によりますと、この火事で1人が死亡しました。 警察によりますと、通報した人が自宅で爆発音のような音を聞き、音が聞こえた河川敷を確認したところ、軽自動車が燃えていたというこ