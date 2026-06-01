女優の筧美和子が１日、自身のインスタグラムを更新し、第１子となる男児出産を報告した。「先日、男の子が産まれました無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と伝え、赤ちゃんの写真をアップ。「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」とつづり、「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました。今後ともあ