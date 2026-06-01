静かな自然を楽しみに来たはずの登山で、もし周囲を気にせず大騒ぎするグループに遭遇したら……あなたならどうしますか？今回は、そんな経験をした女性のエピソードをご紹介しましょう。◆静かな山道に響いた、場違いな大騒ぎ中野晴海さん（仮名・34歳）は、ある休日の朝、少し早起きして趣味である一人登山に出かけました。「いいお天気で空気は澄んでいて、鳥の声だけが響く静かな山道を『やっぱり、こういう時間っていいな』と