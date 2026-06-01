東南アジアで、原子力発電の新規導入に向けた機運が高まっている。経済成長で増加する電力需要への対応が背景にあるが、中東情勢の悪化による原油や液化天然ガス（ＬＮＧ）の供給不安や価格高騰も議論を加速させている。導入に向けては、原発輸出を国策で進めるロシアの動きが目立つ一方、日米の企業も市場に注目している。（バンコク井戸田崇志）新設計画露国営の原子力企業ロスアトムのリハチョフ社長は５月中旬、インドネ