都心部の家賃高騰や物価高が続く昨今。固定費を抑える手段として「シェアハウス」を選択肢に入れる人もいるのではないでしょうか。家具家電付きの部屋に広い共用スペース、そして、入居者との出会いや発見もあるでしょう。しかし、思わぬストレスを抱えることになってしまった……という例も。見ていきましょう。35歳会社員、実家を出て「初期費用・家賃が安い」共同生活へ都内で働く会社員の大和陽一さん（35歳・仮名）は、手取り